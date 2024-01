Futsal, troppa Blingink per il Gela che incassa l’ennesima sconfitta

Gela. Il Gela Futsal perde in casa della Blingink Soverato con il risultato di 5-0. A segnare le 5 reti dei calabresi Sinopoli, Labate, Santaguida e Lo Riggio, autore di due gol. Risultato che parla chiaro, gara a senso unico e mai in discussione a favore dei padroni di casa.

Situazione critica per il Gela, distante 14 punti dalla zona playout e 15 dalla zona salvezza a nove gare dal termine del campionato di Serie B. Non aiuteranno sicuramente il tecnico gelese Enzo Fecondo gli addii dei due giocatori più importanti della squadra, Jony Da Sousa, partito in direzione Roma in Serie A2, e Mirko Caglià, capitano dei biancazzurri che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.