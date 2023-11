Gallinari e Fontecchio al tappeto, perdono Washington e Utah

ROMA (ITALPRESS) – Al tappeto i due cestisti azzurri impegnati nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Cede pesantemente Washington sul parquet di casa: i New York Knicks passano senza pronlemi per 120-99 con 32 punti di Brunson, 27 di Quickley e 22 di Randle. Per i Wizards, invece, 19 punti di Kuzma e una prestazione non indimenticabile di Danilo Gallinari, a referto con 7 punti (6 rimbalzi e 1 assist) in 18 minuti scarsi di impiego. In volata, invece, il ko interno di Utah Jazz, superato dai Phoenix Suns per 131-128: Durant top-scorer con 38 punti e grande trascinatore degli ospiti, per i padroni di casa 37 di Clarkson e 8 (1 rimbalzo) per Simone Fontecchio, in campo per complessivi 16 minuti. Milwaukee Bucks a valanga nell’impianto dei Charlotte Hornets: 130-99 lo score finale con Ball che chiude la sua performance con 37 punti. Embiid (32 punti) e Harris (29) firmano il successo esterno dei Philadelphia 76ers, che violano il parquet di Atlanta Hawks per 126-116; altra serata da campione per James che, con un bottino personale di 35 punti, contribuisce all’affermazione dei Los Angeles davanti ai fans dei Portland Trail Blazers (107-95). Sorridono anche i Los Angeles Clippers, che piegano per 106-100 Houston Rockets con 26 punti di Leonard, 24 di Harden e 23 di George. Non basta, ai Denver Nuggets, la solita prestazione di livello di Jokic (26 punti): i New Orleans Pelicans la spuntano per 115-110. Cleveland Cavaliers a segno nel match casalingo contro i Detroit Pistons: 108-100 al suono dell’ultima sirena con 28 punti totalizzati da un ispirato Garland. Fanno festa lontano dal proprio pubblico Sacramento Kings (129-120 sui San Antonio Spurs), Boston Celtics (108-105 sui Toronto Raptors) e Orlando Magic (103-97 sui Chicago Bulls).- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).