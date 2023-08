Gatto investito, “assistito a nostre spese”: “Chiesto aiuto ma tutti se ne sono lavati le mani”

Gela. “Non c’è stato l’intervento che abbiamo richiesto, né dalla polizia municipale né dalle associazioni”. Lo spiega chi ieri notte ha soccorso un gatto, trovato in strada. Era stato investito e nessuno si era fermato. “A nostre spese lo abbiamo affidato alle cure di un veterinario – dice – ho già tre gatti in casa e non ho modo di dargli ospitalità. Per il soccorso, abbiamo subito contattato la polizia municipale ma se ne sono lavati le mani. Ho spiegato che ci sono degli obblighi di legge ma niente. Non abbiamo avuto riscontri neanche dalle associazioni. Se non fosse stato per noi, probabilmente il gatto sarebbe già morto”.