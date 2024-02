Gela C5 non può nulla contro Mazara, netta sconfitta per 6-2

A segnare per i biancazzurri a pochi istanti dal termine ci pensa Scordio, che con un sinistro preciso infila il pallone all’angolino. Espulso nel secondo tempo anche Emanuele Brasile. Se il Gela non dovesse riuscire quantomeno a pareggiare la prossima gara contro il Soverato (in caso di sconfitta dell’Adrano), secondo in classifica, sarà ufficialmente retrocesso in Serie C1.