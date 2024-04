Gela domani a Santa Croce per continuare a credere nei playoff

Gela. Sprazzi di bel gioco: è questo che si è visto domenica scorsa contro la Leonzio ed è questo che i tifosi si aspettano di vedere nelle restanti tre partite di campionato. Vero è che il Gela ha giocato in superiorità numerica per oltre 70 minuti, ma la squadra è sembrata totalmente diversa rispetto alle ultime uscite, sia a livello mentale che a livello fisico, con gli atleti che si sono divertiti a correre e bombardare di tiri la porta avversaria per tutti i 90 minuti, come forse non si era mai visto in stagione. Probabile vedere la stessa formazione dell’ultima di campionato nella prossima gara in programma per domani contro il Santa Croce, ultimo in classifica e ormai ad un passo dalla Promozione. Sono infatti otto i punti che separano la zona playout dalla squadra ragusana, con appena tre gare da giocare.