“Gela ha già dato, basta rifiuti”, Di Cristina a Greco: “Non si svenda il territorio”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, ieri, ha condiviso l’apertura all’impianto per i rifiuti arrivata dal chimico industriale Fabrizio Nardo, che ha avuto modo di valutare le prime carte del progetto di “Myrechemical” e “Asja”, le due aziende che hanno proposto l’investimento. “Non è un inceneritore”, hanno sostenuto sia Nardo che il sindaco. Greco ha anche preso le distanze dalle forze politiche che starebbero sostenendo il no, senza avere contezze tecniche e principalmente per ragioni elettorali. Dal fronte contrario all’impianto si alza la voce del segretario provinciale Peppe Di Cristina, che non condivide affatto le parole di Greco. Il segretario lancia chiari segnali di distanza dal primo cittadino, nonostante sia tra le anime che in quest’ultimo periodo ha più di altre lavorato ad un dialogo istituzionale sui temi. “No, caro sindaco, non è una questione di voti e non cambiamo idea. Il lavoro deve essere l’ossessione del Partito Democratico e di tutte le forze politiche e sociali che con noi vorranno condividere il progetto e l’idea di una città, centro di attrazione turistica e di un’impresa sana e sostenibile. Le sue straordinarie bellezze naturali vanno valorizzate e incentivate. Il lavoro, soprattutto nei nostri territori, non deve lasciare indietro nessuno, ma non possiamo più accettare compromessi e soprattutto ultimatum, o così o non ci sarà occupazione. Sono affermazioni false. Noi non vogliamo più stuprare le bellezze naturali che ci circondano, sarebbe una violenza inaccettabile – dice Di Cristina – non cambiamo idea perché non ci convincono coloro che cambiano idea, così facilmente. Non siamo contrari all’inceneritore sul piano ideologico e pragmatico ma non capiamo perché ancora una volta debba essere realizzato in città, che è già stata scippatta dalle destre del governo regionale, derubata degli incentivi, di somme che avrebbero potuto dare una direzione di sviluppo diversa, nel rispetto della sua vocazione naturale. È questa che noi riteniamo la migliore via possibile, perché giusta e in equilibrio con il nostro patrimonio paesaggistico. Quest’area della Sicilia non può pagare il prezzo di un impatto ambientale devastante”. Di Cristina ricorda quello che ha determinato la presenza industriale e spinge per un modello diverso.