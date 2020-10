“Gela in miniatura” e politici lillipuziani

Gela. Avevo già visitato “Gela in miniatura” e ne avevo tratto un’ottima impressione, soprattutto per aver constatato come si possa amare la propria città e la storia millenaria che la caratterizza. Gela in miniatura è un manufatto alla sua memoria e alle sue origini, dalle quali non molti hanno saputo trarre ispirazione e linfa perché passato e futuro costituissero gli elementi inscindibili di una visione nuova e moderna della città. Giuseppe Cannizzaro, imprenditore illuminato, non ha certo lesinato fatica, impegno e denaro pur di vedere “sintetizzati” i simboli più evidenti e peculiari della città. Vedi raffigurati, in quello che Cannizzaro ha chiamato “Viale della memoria”, tanti personaggi che hanno inciso nei secoli, con la propria opera e ingegno, sulla vita e sui costumi della città. Parliamo di Gelone, Eschilo, Archestrato, Euclide, Federico II, Don Carlo d’Aragona Tagliavia duca di Terranova, Alessandro Mallia Barone di Terranova, Anna Giovanna Pignatelli di Roviano, George Smith Patton generale USA, gli arcinoti Enrico Mattei e Salvatore Aldisio, tutte pregevoli sculture del gelese Roberto Tascone, con i relativi pannelli che, ri-sottolineiamo, ne descrivono efficacemente la vita e il genio. Arricchito di 1700 piante di 65 specie diverse, (tra le quali spiccano la Kalanchoe e le rose del Madagascar, nonché una spettacolare agave imperiale posta all’ingresso), il sito ospita (dovremmo dire che vi sono incastonati), i simboli di Gela, imitazione perfetta in scala degli originali dislocati in vari punti della città: la colonna dorica in scala 1 su 2, il Castelluccio in scala 1 su 4, la Torre di Manfria in scala 1 su 3, le Mura Timoleontee in scala 1 su 4, mentre si erge in tutta la sua altezza e bellezza la statua di Cerere che ho voluto citare per ultima per una ragione che, credo, valga la pena conoscere. Non si tratta di un’imitazione della statua bronzea che fa sfoggio di sé in Piazza Umberto, ma di un’opera originale come la prima, perché è venuta fuori dal calco originale che si trovava ancora nel laboratorio del grande maestro-scultore di Bagheria Silvestre Cuffaro, da tempo ormai passato a miglior vita, e che il figlio, già in avanzato stato di età, ha voluto farci dono che, per gratitudine, delicatezza e riconoscenza, abbiamo voluto poi restituire. Il resto lo hanno fatto le abili mani dello scultore gelese Graziano Tascone. Sarà stato l’effetto carezzevole dei raggi del sole che cominciava a tramontare, ma mi è sembrata decisamente più bella di quella di Piazza Umberto: composta con polvere di marmo e rivestita di bronzo, è una vera delizia per gli occhi! Ma i momenti della storia di Gela sono punteggiati da reperti originali come il sommergibile maialino, potremmo anche dire tascabile, utilizzato strategicamente per arrecare danno alle navi nemiche facendole esplodere. Sono allineate, inoltre, una cucina da campo originale recuperata rocambolescamente tra le campagne del centro della Sicilia; e poi la prima campagnola italiana e una jeep americana. E poi ancora un cannone e una mitragliatrice addossate ad un bunker fedelmente ricostruito. Per ultima, in senso temporale, è comparsa anche una originale pompa petrolifera, un autentico pezzo di archeologia industriale che ci ricorda un segmento della nostra storia recente, dono del Presidente della raffineria di Gela, Francesco Franchi, dopo la sua meravigliata visita al sito in questione. A breve verrà issata anche una stele che ricorda lo sbarco degli Alleati a Gela e verranno, a mo’ di pinacoteca, appese 100 spettacolari e di dimensioni ragguardevoli foto proprio dello sbarco del luglio 1943. Ho voluto fare la descrizione della pregevole “Gela in miniatura” per un motivo che dirò a breve, dopo aver portato a conoscenza di chi non ha ancora potuto e voluto visitarla qualche episodio che mette a nudo i pregi e i difetti di una città che avrebbe bisogno di molta più attenzione. E la politica? Quasi sempre latitante. Nei decenni passati, abbiamo foraggiato personaggi squallidi, dei morti dentro, politicamente e culturalmente indegni di coprire ruoli di così alta responsabilità e nel contempo di prestigio come è quella di vedersi affidato il destino di una comunità numericamente rilevante.