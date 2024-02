Gela-Normandia, lo sbarco per rilanciare il turismo: verso accordo con Ouistreham

Gela. Un interscambio diretto per rafforzare un messaggio di pace, fratellanza e democrazia, in un periodo segnato a livello internazionale dagli echi di guerra. Il sindaco Lucio Greco e Roman Bail, primo cittadino di Ouistreham, centro francese in Normandia, stanno definendo un vero e proprio gemellaggio culturale e storico. Verrà formalizzato attraverso uno specifico protocollo. “Sono entrambe città che rappresentarono la porta di ingresso per la liberazione dell’Europa dal nazifascismo, durante il secondo conflitto mondiale – dice Greco – vogliamo implementare uno sviluppo che sia basato sul turismo storico e sul ricordo di quello che fu lo sbarco, incanalando il tutto all’oggi e al turismo che può generare. Lo sbarco fu l’evento che cambiò le sorti di quel tragico conflitto e della cultura europea e dei nostri territori”.