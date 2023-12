Gela vince al “Presti”, Santa Croce inizia in 10 e poi si ritira

Gela. Ha del clamoroso quanto successo oggi al “Vincenzo Presti”. L’UPD Santa Croce si è presentata in 10 uomini e ha iniziato la gara con un uomo in meno. Il Gela è subito partito forte con Alves, in gol al secondo minuto. A seguirlo Resouf, Amaya e Lo Giudice, autore di una doppietta nel giro di 16 minuti. Ad uno ad uno, i giocatori avversari hanno iniziato a ritirarsi fino ad arrivare a sei uomini, spingendo l’arbitro a fischiare tre volte, per la fine del match.