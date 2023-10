Gemellaggi con la Normandia nella memoria dello sbarco alleato, Greco: “Valorizziamo nostra storia”

Gela. L’8 novembre il sindaco sarà a Palermo per partecipare a una tavola rotonda con i sindaci, i deputati e le massime autorità dei territori e delle città accomunate dagli eventi dello Sbarco delle Forze Alleate del 1943. In quei giorni sarà presente in Sicilia anche Hervé Morin, presidente della Regione Normandia, personalità politica impegnata in un viaggio ufficiale per la promozione del millenario di Guglielmo il conquistatore – che ricade nel 2027 – e le celebrazioni dell’80° anniversario dello Sbarco (evento che per la Francia ricorre nel 2024). A Gela come in Normandia, quegli eventi bellici, segnarono la liberazione dall’oppressione del nazifascismo. I due territori furono accomunati dalla presenza sul campo di armate che operarono sia in Sicilia che nella Francia del Nord. Tra queste la valorosa la Prima divisione di Fanteria dell’Esercito statunitense. L’incontro di Palermo e le altre iniziative promosse dalla Région Normandie a inizio del mese prossimo possono rappresentare l’ennesima occasione per favorire eventi e gemellaggi tra la Sicilia – Gela in particolare- e il Nord della Francia. Attività che andranno supportate con progetti di sviluppo del turismo e attraverso politiche di valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico e culturale di Gela: le Mura Timoleontee, il museo del Mare, il museo regionale «Eschilo», il museo dello Sbarco, i siti archeologici e quelli di architettura militare risalenti alla Seconda Guerra mondiale, questi ultimi recentemente oggetto di una campagna di valorizzazione realizzata con successo dal Fai. Una visione, quella del rilancio turistico e dei luoghi della memoria, già promossa dall’illustre concittadino Salvatore Bellomo, originario della provincia di Agrigento, dirigente di banca trasferitosi in Francia, che sempre ha avuto a cuore la sua Sicilia e ha promosso varie iniziative culturali tra i territori che furono protagonisti dello sbarco delle forze alleate.