Ghelas, possibile nuova proroga: Inferrera, “vado avanti mio incarico non è a tempo”

Gela. E’ inevitabile che la lunga trafila che si prospetta per il bilancio comunale abbia effetti collaterali. Fino ad ora, non ci sono troppe ripercussioni sulla società in house Ghelas ma con una proroga che va in scadenza a fine dicembre è più che probabile che si andrà verso una soluzione analoga. Un’altra proroga pare una scelta obbligata. Senza il bilancio di previsione e con una procedura di riequilibrio che dovrebbe essere la soluzione da attuare, non sarà possibile attivare il nuovo contratto triennale, almeno entro fine anno. Il manager Ghelas Pietro Inferrera ha incontrato il sindaco e i dirigenti dei settori. E’ stato fatto il punto sulla situazione complessiva, monitorata da un consulente che sta verificando l’assetto attuale dei conti dell’ente. “Le attività di Ghelas vanno avanti, per ora senza alcun problema – dice Inferrera – i pagamenti sono assicurati. Questa situazione non consentirà di avere il nuovo contratto al momento della scadenza della proroga, fissata a fine dicembre. Tutto dipenderà dalla soluzione che sarà adottata per gli aspetti finanziari del Comune. Sembra probabile una procedura di riequilibrio. Non escludo quindi che per Ghelas possa essere decisa un’ulteriore proroga di quattro o cinque mesi. Potrebbe anche darsi che la procedura di riequilibrio sia più celere. Dipende dalla valutazione dei revisori, che devono verificare anche l’eventuale nuova proroga a Ghelas”. La prossima settimana è in programma una nuova riunione, in presenza dello stesso Inferrera e dei dirigenti dell’ente. Vere criticità, allo stato, non sono emerse. L’amministratore della municipalizzata vuole evitare ogni tipo di incognita, proseguendo con i servizi che in questa fase rimarranno quelli ordinari già svolti dalla società. I dipendenti della multiservizi osservano con attenzione l’evolversi della situazione, che passa quasi esclusivamente dalle decisioni che saranno adottate a Palazzo di Città per uscire dall’impasse.