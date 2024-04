Ghelas, “servono certezze sul nuovo contratto”: sindacati e lavoratori in assemblea

Una proroga che ha generato effetti pure politici, con le tensioni maturate in giunta. Chiudere il contratto entro la fine dell’esperienza amministrativa attuale non è semplice, anche rispetto ai tempi assai stretti. L’assemblea è stata indetta, unitariamente, da Filcams Cgil, Uiltucs, Fisascat Cisl e Ugl terzo settore. Pur in mancanza di un contratto e con le tante emergenze che si susseguono, la cui risoluzione non è favorita da un personale ridotto ai minimi, il management della multiservizi, con l’amministratore Pietro Inferrera, sta comunque garantendo la tenuta economica, sia sul piano degli stipendi sia rispetto agli oneri previdenziali.