Ghelas, un legale nel percorso verso il nuovo contratto: Inferrera vuole accelerare

Gela. E’ una delle transizioni amministrative più complesse ma che difficilmente potrà essere rinviata. Per la multiservizi Ghelas la fermata del nuovo contratto è improrogabile. La crisi finanziaria del municipio rischia di mettere una staffa assai pesante ad un percorso che probabilmente poteva essere chiuso prima. L’amministratore dell’in house, l’ingegnere Pietro Inferrera, ha voluto anzitutto arrivare ad un equilibrio dei conti, già concretizzatosi con il predecessore, Francesco Trainito. Con la società “in linea” e al contempo però con tante incertezze sul futuro, Inferrera vuole accelerare per il contratto pluriennale, richiesto a gran voce dai sindacati e dagli stessi dipendenti della società. L’aveva già preannunciato e prima della sosta ferragostana ha dato il via libera all’avviso per l’individuazione di un legale esperto in ambito amministrativo e soprattutto nell’elaborazione dei percorsi per i contratti pubblici. Una vera e propria consulenza che per il manager di Ghelas si rende necessaria al fine di arrivare alla soluzione migliore, sia per garantire l’azienda sia per tutelare tutti i dipendenti.