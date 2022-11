Giro di vite sulle armi, ritirati diversi fucili: sequestri effettuati dai poliziotti

Gela. Una stretta sulle armi, che in città continuano a circolare, come dimostrato dai recenti fatti. Gli agenti di polizia amministrativa del commissariato hanno ritirato quindici fucili e munizioni, in possesso di soggetti che non avevano più i requisiti. Sono state inoltrate dieci richieste alla prefettura per vietare il possesso a chi potrebbe abusarne.