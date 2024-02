Giunta al bivio? Tante voci e pochi fatti: Greco, “chiarezza e chi non ha coraggio si faccia da parte”

Gela. Voci di disimpegno dalla giunta, ad oggi, mai concretizzate. All’appello, come è ufficiale, mancano solo gli esponenti di Azione che hanno deciso di stare all’opposizione. Il settore sviluppo economico, condotto fino alla scorsa settimana dall’ex assessore Francesca Caruso, è tornato sotto il controllo diretto del primo cittadino Lucio Greco. L’avvocato, in una fase politica già piuttosto convulsa, chiede chiarezza a tutta la sua squadra di governo. “Siamo a tre mesi dalle elezioni – dice Greco – e tanto è il lavoro fin qui svolto insieme. L’amministrazione che mi onoro di presiedere vanta un consuntivo di grande rilievo. Non sto qui a riportare l’elenco delle tante cose fatte e i risultati fin qui ottenuti. Proprio per questo ritengo che qualunque amministratore comunale, consapevole di aver lavorato con serietà e abnegazione, dovrebbe avere il coraggio di difendere il proprio operato e dire se vuole continuare o meno. Dovrebbe farlo nel rispetto di sé stesso e a difesa del proprio lavoro. Dire alla città se vuole portare a termine questa esperienza fino in fondo. Chiedo chiarezza per evitare queste insinuazioni e ambiguità che quotidianamente vengono alimentare da chi, per un motivo o per un altro, vuole solo delegittimare in maniera gratuita e anche del tutto strumentale il lavoro del sindaco e della giunta comunale. Un impegno portato avanti in questi anni con senso di responsabilità e grande abnegazione”. L’avvocato ritiene di aver fatto quello che era necessario, anzitutto in termini amministrativi e davanti a gravi difficoltà gestionali.