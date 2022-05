Giunta, “no demolizione pontile”: atto di indirizzo, “consolidarlo come struttura storica”

Gela. Questa sera, l’assise civica dovrà esprimersi sulle sorti del pontile sbarcatoio, che da anni necessita di interventi di consolidamento e messa in sicurezza. A gennaio di un anno fa, si verificò un vasto crollo. Da allora, l’area è interdetta, per ragioni di sicurezza. Il fronte di chi vuole salvaguardare il pontile è decisamente ampio e a questo si iscrive anche l’amministrazione comunale. Ieri, il sindaco e gli assessori hanno approvato un atto di indirizzo, che sostanzialmente sintetizza la scelta della giunta. Gli oltre sei milioni di euro stanziati dalla Regione per abbattere l’intera struttura vanno invece destinati al consolidamento e al ripristino dei tratti più compromessi, così da salvaguardare un pontile che viene indicato come testimonianza storica, sia di una città che in passato fece del mare una risorsa vera sia del secondo conflitto mondiale e dello sbarco alleato. Secondo il sindaco Greco e gli assessori, solo qualche anno fa la stessa Regione aveva sostenuto il rilancio del pontile, anche in una prospettiva portuale e di collegamento. Ora, invece, sono stati stanziati ingenti fondi per la demolizione totale. Una contraddizione che per la giunta comunale non può essere sostenuta. Così, l’amministrazione si schiera con il comitato a difesa della struttura sul lungomare.