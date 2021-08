“Giunta? Ormai di Mancuso e sempre più trasformista”, Di Cristina: “Pd per alternativa”

“Vorrei capire a che punto siano il Contratto istituzionale di sviluppo, l’area di crisi e i procedimenti per le bonifiche – dice ancora – il Pd ha avuto un ruolo fondamentale per le Zes. Adesso, invece, che fine hanno fatto? Noi, sui temi ci siamo. Siamo in prima linea per l’acqua pubblica e su Timpazzo non arretriamo. Quella della discarica è una questione che a breve riesploderà. Stiamo preparando nuove iniziative istituzionali, sia all’Ars che al Ministero della transizione ecologica. Nella terra di scempi come l’ex discarica industriale di Cipolla, non possiamo accettare ancora il peso dei rifiuti. Sono convinto che l’attuale cda della Srr sia illegittimo. Temo, inoltre, che la città possa perdere anche un importante finanziamento per la sicurezza delle scuole. Vorrei ricordare, inoltre, che l’agricoltura deve essere una priorità. Le campagne senza acqua sono un’offesa a chi lavora quotidianamente e ad un intero comporto produttivo. Servono azioni forti e coraggiose”. Mentre qualche possibile rivale politico è già uscito allo scoperto, in vista delle regionali del prossimo anno, il segretario provinciale del Pd continua a non sbilanciarsi troppo. “Se l’attuale deputato regionale Giuseppe Arancio dovesse decidere di non ricandidarsi, allora sarò a disposizione – conclude – ma per ora, non mi interessa entrare in situazioni di campagna elettorale. Noto invece che la giunta Greco è attraversata da molte campagne elettorali”. Il Pd è ormai pienamente opposizione al progetto politico di Greco e cercherà di mettere insieme forze che possano supportare un percorso che avrà un primo banco di prova alle regionali del prossimo anno.