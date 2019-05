Giunta…può attendere, intesa slitta: Malluzzo, “mio nome? C’è ragionamento su ingresso Sicilia Futura”

Gela. La giunta del sindaco Lucio Greco verrà probabilmente varata solo nei prossimi giorni. Non c’è ancora un accordo complessivo e i pezzi della coalizione dovranno incastrarsi alla perfezione, anche per evitare false partenze. Oggi, non sono mancati gli incontri e pare che Greco abbia preferito faccia a faccia privati con i referenti dei gruppi alleati. Qualcosa di più chiaro, forse, si potrebbe concretizzare non prima di mercoledì, mentre il nuovo civico consesso si riunirà, per la prima volta, il 7 giugno. I referenti della coalizione sono al lavoro per non scontentare nessuno e l’accordo sugli assessori passa anche da quello per la presidenza dell’assise civica, che alla fine potrebbe comunque finire ad un consigliere di “Un’Altra Gela”, la civica del sindaco. Le quotazioni di Salvatore Sammito (il più votato in assoluto nel gruppo di maggioranza) sembrano salire. Greco e i suoi però dovranno assicurare “agibilità” politica a tutti. Quindi, i posti in giunta diventano strategici. I dem, durante la direzione di venerdì già convocata dal segretario Peppe Di Cristina, dovrebbero sciogliere la riserva sul loro assessore. Al lavoro, però, ci sono anche i referenti del gruppo di “Energie per l’Italia” e dell’area che si rifà al presidente della Regione Nello Musumeci. Se la trattativa dovesse concludersi con un nulla di fatto, allora il sindaco rischierebbe di fare i conti con nuovi posizionamenti all’assise civica, magari con qualcuno degli eletti a suo sostegno pronto a dichiararsi indipendente. Pare che le convergenze possano comunque arrivare.