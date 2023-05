Gli agricoltori protestano ma l’acqua continua ad essere sversata, una condotta rotta da due mesi

Gela. Gli agricoltori del territorio, la scorsa settimana, hanno iniziato una protesta che giunge al culmine di disservizi continui. A mancare è soprattutto l’acqua. Le precipitazioni inattese di questo periodo non hanno risolto la situazione. Anzi, l’ondata di maltempo ha determinato danni in diverse zone. Mentre la protesta è in atto, a Disueri l’acqua continua ad essere sversata. Da giorni, il copione è sempre lo stesso. Sotto gli occhi di agricoltori che fanno fatica ad andare avanti, l’acqua della diga finisce in mare. Ragioni di sicurezza sono sempre state poste come elemento principale che induce a scaricare l’acqua. Nei campi, invece, non arriva. Gaetano Gentile, dell’associazione Santa Maria che raggruppa operatori del settore sia di Niscemi che di Gela, continua a denunciare pubblicamente. Non solo l’acqua che viene scaricata ma anche le condotte non rispondono alle esigenze. “Da due mesi c’è una rottura in un tratto di condotta a Grotticelli e nessuno interviene – spiega Gentile – siamo abbandonati. Il nostro appello va a tutte le istituzioni, a partire da quelle nazionali. A seguito della protesta della scorsa settimana, qualche deputato si è fatto sentire ma serve molto di più. Ci vogliono i fatti”. Da Disueri l’acqua va in mare. A Cimia, invece, è quasi razionata. Nell’invaso di Comunelli, infine, sono tanti i problemi strutturali. L’estate sta iniziando a farsi sentire e per gli agricoltori del territorio si prospettano mesi di passione, tra disservizi cronici e risposte istituzionali che mancano.