Gli Stati generali del Cinema, ci sarà anche una presenza per “Versi di luce”

Siracusa. Si svolgeranno dal 12 al 14 aprile al Castello Maniace di Siracusa, sull’isola di Ortigia, gli Stati generali del Cinema, che tratteranno anche di tax credit, cineturismo e internazionalizzazione, per avviare e alimentare un osservatorio su dinamiche e prospettive del sistema audiovisivo. Tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano. La manifestazione intende approfondire opportunità e tendenze, condividere idee e progetti, con il concorso di autorevoli esponenti del comparto, tra cui registi, produttori, attori, sceneggiatori, distributori, critici e altre figure chiave nell’ambito della formazione professionale. In questa cornice ci sarà una finestra sul Verticale Turismo e Cinema.

Gli Stati generali del cinema sono promossi e organizzati dalla Regione Siciliana, con l’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il ministero del Turismo ed Enit. “Investire nel settore audiovisivo – dichiara il governatore Renato Schifani – significa rendere la nostra isola sempre più presente sui palcoscenici internazionali con notevoli ricadute in termini economici e di immagine. Abbiamo quindi voluto riunire i principali rappresentanti dell’industria cinematografica per ascoltare e aprire uno spazio di confronto su obiettivi ed esigenze del settore. Questo evento è un momento chiave nell’attuazione della nostra strategia per potenziare il cineturismo che da anni, ormai, conosce un’espansione senza sosta e che vede la Sicilia tra le mete privilegiate”.