Gnoffo ai dem, “fondi terapia intensiva solo per ospedale”: non convince piano Licata

Gela. I finanziamenti per la terapia intensiva al “Vittorio Emanuele”, assicurati da Eni, saranno destinati solo al nosocomio di Caposoprano. Lo ha spiegato, ieri sera, l’assessore Nadia Gnoffo, rispondendo all’interrogazione presentata, nel corso del question time, dai consiglieri comunali del Pd Alessandra Ascia e Gaetano Orlando. L’assessore ha definito “infondate” le notizie stampa (della nostra testata) su un uso dei fondi anche per la progettazione di venti posti di terapia intensiva al “Sant’Elia” di Caltanissetta. In realtà, lo stesso direttore generale Asp Alessandro Caltagirone, rispondendo ad un nostro quesito, ha parlato dell’utilizzo di una parte dei fondi proprio per la progettazione dei venti posti nel nosocomio nisseno. L’assessore l’ha escluso, incassando l’appoggio dei dem, che come nel caso delle recenti rivendicazioni avanzate dal sindaco Lucio Greco sul rafforzamento dei servizi al “Vittorio Emanuele”, si sono detti pronti a collaborare. Gli stessi consiglieri democratici, però, non hanno ritenuto sufficienti le risposte fornite dall’assessore Giuseppe Licata. L’esponente della giunta Greco ha tracciato un quadro generale sui possibili interventi da mettere in campo nel tentativo di rafforzare gli uffici dell’urbanistica, soprattutto in questa fase, con la necessità di avviare le pratiche per l’ecobonus 110 per cento. Secondo i dem, però, mancherebbero numeri precisi e tempi certi, con un settore che soffre la carenza di personale. Gnoffo ha inoltre illustrato il progetto per l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in lavori socialmente utili e per le manutenzioni in città. Ci sarebbe il via libera anche degli uffici competenti. Il quesito l’ha posto il leghista Emanuele Alabiso, che aveva sollevato la questione già diversi mesi fa. C’è stato un botta e risposta, anche politico, tra il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e l’assessore Ivan Liardi.