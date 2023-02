“Governo nazionale intervenga su crisi del Comune”, Greco: “Condivido appello Benevento”

Gela. La crisi finanziaria dell’ente comunale deve essere presa in esame direttamente dal governo nazionale. Il sindaco Lucio Greco ne è convinto dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Benevento, l’ex ministro Clemente Mastella. “Lancia un appello al governo nazionale perché si attivi ad aiutare le città in dissesto e in predissesto, facendole rientrare dalla situazione debitoria. È un’intervista, questa – dice Greco – che tutti dovrebbero leggere, soprattutto i presunti esperti di casa nostra. Scoprirebbero intanto che gli enti in dissesto sono 200 e quelli in disavanzo circa 1.600. Ma comprenderebbero anche che è forte l’esigenza di un patto per rientrare dalla situazione debitoria, così come è stato concesso a città come Napoli, Torino o Palermo. Condivido in pieno il giudizio espresso dall’ex ministro Mastella quando afferma che non ci faremo trattare da amministratori di serie B perché i nostri cittadini non sono di serie B”. Da tempo, l’amministrazione comunale è in contatto con la Regione, in attesa di capire se possa arrivare a destinazione l’emendamento sullo svincolo delle royalties. L’avvocato Greco, però, sa bene che probabilmente i fondi estrattivi non saranno sufficienti e così si spingerà ad invocare un intervento nazionale.