“Governo regionale stoppi progetto termovalorizzatore”, PeR: “Coinvolgere la città”

“L’esperienza maturata in tanti decenni di industrializzazione ad alto impatto ci rende tutti consapevoli che queste scelte costituiscono un condizionamento per il futuro delle generazioni dei più giovani, incidendo su demografia e sulle ricadute sanitarie. In attesa di un riscontro delle rappresentanze parlamentari siciliane, che risponda alle esigenze manifestate, attueremo una vigilanza partecipata. Nel caso di assenza di risposte istituzionali e parlamentari il laboratorio politico “PeR” si attiverà per costruire una coesione cittadina per la salvaguardia del futuro vivibile di questa città”, aggiungono. Il gruppo si schiera con un fronte piuttosto variegato di forze sociali che non intende accogliere un progetto di questo tipo, considerato ancora una volta fortemente impattante.