“Gran Sicilia” appoggia Franzone: Scicolone, “siamo con il sindaco del popolo”

Gela. “Gran Sicilia” sta con il “sindaco del popolo” Filippo Franzone. L’appoggio ufficiale lo comunica Paolo Scicolone segretario del movimento sicilianista. Indica delle priorità che possono trovare spazio nel percorso di Franzone, indicato da “Moto civico”. “Dopo anni sulla strada a fare la politica fra la gente,lontani da riflettori e palazzi. Dopo aver acquisito coscienza e consapevolezze stando vicini ai bisogni reali dei gelesi, dei quartieri, è giunta l’ora per noi di Gran Sicilia di fare l’ultimo passo verso una maturazione che molti amici ci chiedono da anni e compiere quel passo che ci porta ad entrare nell’agone elettorale. Dopo aver seguito i recenti movimenti delle varie forze politiche non abbiamo alcun dubbio nel dichiarare il nostro appoggio totale all’unico candidato possibile, che, come noi del resto, ha mostrato con la sua storia coraggio, tenacia, determinazione nell’inseguire obiettivi reali per il bene della città fuori dai centri di potere e ricevendo in più occasioni le spalle voltate da parte di tutti politici che in questi ultimi anni avrebbero potuto mostrarsi più aperti verso istanze provenienti dal basso – dice Scicolone – l’unica persona con cui negli anni si è instaurato un rapporto sincero e proficuo basato sulla condivisione e che, anche se avrebbe potuto, ha voluto marcare una distanza chiara con i partiti, pur sapendo mantenere un dialogo con chiunque abbia mostrato, almeno in apparenza, buone intenzioni. E oggi con lui vogliamo continuare a parlare di donne e uomini, di problemi reali, di bisogni, di idee,di progetti realizzabili, di lavoro. Vogliamo portare verso di lui l’esperienza delle nostre battaglie per l’acqua pubblica, per l’ambiente, per l’agricoltura, la salute, per la gestione dei rifiuti, per le infrastrutture come le dighe in colpevole stato di abbandono e mai considerate, nonostante cospicui finanziamenti già esistenti. Indirizzeremo verso lui quella rete di amici e valori che abbiamo costruito soprattutto nei quartieri di periferia, abbandonati totalmente dalla politica che oggi cerca di vendersi come vergine”. Il gruppo si schiera ufficialmente in vista delle amministrative.