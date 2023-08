Granchio blu nelle coste locali, “è un pericolo per le specie autoctone”

Gela. Per gli esperti è da ritenersi un pericolo vero per la tenuta dell’ecosistema marino e per la salvaguardia delle specie autoctone. Anche lungo la costa locale è arrivato il granchio blu, che sta facendo preoccupare in altre Regioni. Ne sono stati visti diversi. L’ultimo ieri nei pressi del lido “Panama beach” (come da foto pubblicata). La presenza del granchio blu riduce drasticamente la sopravvivenza delle specie tipiche della costa.