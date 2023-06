“Greco ha fatto peggio di chi l’ha preceduto, ha fallito”, Casciana: “Un ritorno? Perderebbe la faccia”

Gela. “Un ritorno del sindaco Greco? Penso perderebbe definitivamente la faccia, da un punto di vista politico. Il suo è stato un fallimento su tutti i fronti”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Vincenzo Casciana è stato nel drappello degli intransigenti che ha continuato a sostenere la sfiducia al primo cittadino, anche dopo le dimissioni. “Noi siamo stati coerenti – precisa – la mozione di sfiducia l’abbiamo portata in aula perché il sindaco è riuscito a fare peggio di chi l’ha preceduto. Finanziamenti persi, città sporca, portualità al palo e progettualità del tutto assente. Sono queste le ragioni della sfiducia che la città vuole. Non è per nulla vero che non ci sia il sostegno della città alla sfiducia. Alla fine, spinto dai suoi e non solo, ha deciso di dimettersi. Noi abbiamo confermato la sfiducia. Sicuramente, è stata una delle pagine più tristi per la città e per la politica locale. E’ il secondo sindaco che si è presentato per essere sfiduciato”. L’esponente meloniano è certo invece che si dovrà cambiare passo. “La città merita finalmente una maggioranza solida che possa assicurare governabilità – dice inoltre – il centrosinistra? In aula, lunedì sera, c’erano consiglieri e segretari di partito che sfiduciarono Messinese. Invece, adesso, hanno cambiato idea. Spero che non ci saranno i soliti giri politici che non hanno mai sortito effetti favorevoli per la città”. Casciana lasciò il progetto del sindaco Greco e già tra le fila della maggioranza era tra i più critici.