“Greco in campagna elettorale”, Trainito: “Scarica insuccessi su centrodestra, con lui civici e progressisti”

Gela. “Una continua mistificazione della realtà. Il sindaco Lucio Greco è già in campagna elettorale”. Il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito è sempre più convinto che il centrodestra sia diventato un “capro espiatorio”. “Tutto viene scaricato sul centrodestra – dice – è accaduto anche per i finanziamenti nel corso del monotematico. La seduta di lunedì si è rivelata solo propaganda elettorale voluta dai civici di “Una Buona Idea” e dai progressisti, che tali non sono. Il sindaco non fa altro che appelli ai responsabili, chiaramente civici e progressisti sono parte integrate della maggioranza. Ogni insuccesso viene addebitato al centrodestra. Finanziamenti? La seduta monotematica è stata un flop. Non c’è stato nessun impegno preciso, mancano scadenze e cronoprogrammi. E’ servita solo come ennesima prova di campagna elettorale già partita e condotta dal sindaco. Ormai, il primo cittadino si assume meriti che non sono affatto suoi, a partire dal nuovo servizio rifiuti. Come Forza Italia siamo stanchi di commentare i soliti errori. Ci sono finanziamenti persi ma il centrodestra per gli atti importanti c’è sempre stato”. L’azzurro fa capire che le variazioni di bilancio, con parere negativo dei revisori, dovranno avere i numeri dei pro-Greco. “Questa responsabilità a convenienza è finita – aggiunge – se il sindaco ha una maggioranza, riuscirà ad avere le variazioni approvate. Penso che civici e progressisti daranno una mano, essendo a suo sostegno”. Proprio sui finanziamenti, grillini e civici hanno parlato di un contributo del centrodestra e dei parlamentari di riferimento “pari a zero”. L’azzurro è distante dall’avvocato Greco, al pari del resto degli altri alleati d’area. L’altro consigliere FI Carlo Romano ha sottoscritto il documento finale a conclusione del monotematico, quasi esclusivamente per ragioni istituzionali, essendo presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni, organo costituito per la nuova programmazione 2021-2027.