Greco va avanti, niente centrodestra in giunta: evitare dissesto e burocrazia da rivedere

Gela. Un governo di “scopo”, per evitare il dissesto e cercare di chiudere alcuni capitoli del programma di tre anni fa (soprattutto rispetto ai progetti finanziati). Sembra questa la traccia che man mano emerge in una crisi politica che potrebbe concludersi a giorni. Il sindaco Lucio Greco, che ieri ha nuovamente messo insieme alleati della prima ora e partiti di centrodestra, cercherà di tirare le somme e di avere una giunta, al massimo entro i primi giorni della prossima settimana. Una ripartenza sotto la bandiera ufficiale del centrodestra è sostanzialmente esclusa. Qualche volenteroso su quel fronte c’è e non farà mancare un supporto istituzionale su atti “per la città”. Non ci sarà nessun ingresso in giunta dei partiti di quest’area politica. Pare che anche ieri sera sia emerso chiaramente. La chiusura è totale dagli azzurri di Forza Italia, che ieri non hanno neanche preso parte al confronto. Il divorzio tra Greco e i berlusconiani è quasi del tutto assodato, nonostante l’avvocato si rifaccia a quel perimetro politico e tra i suoi abbia alcuni esponenti che a loro volta sono stati vicini a quei colori. I cuffariani della Nuova Dc, che hanno premuto per l’azzeramento e si sono fatti carico di sondare il campo del centrodestra, sono pronti a proseguire in maggioranza, anche senza impegni diretti in giunta. A questo punto, il sindaco potrebbe riprendere da dove si è fermato, ma forse con qualche volto nuovo. Nonostante i tanti dubbi su quanto deciso e sulle dimissioni chieste agli assessori, civici e autonomisti alla fine potrebbero optare per un atto di distensione verso la città. Quello che dovrebbe prendere forma a breve potrebbe essere (salvo nuovi colpi di scena) una sorta di governo “emergenziale” che cercherà anzitutto di non finire con il dissesto. Gran parte degli alleati (ma anche chi non appoggia il sindaco) nutre molti dubbi sul fatto che l’ente sia in condizioni tali da giustificare la misura estrema. C’è la convinzione che con i giusti accorgimenti si possa riequilibrare la linea finanziaria ed economica. Evitare il peggio è la parola d’ordine, indipendentemente dalla composizione politica della giunta.