Grotticelle: ennesima rottura alla condotta, ettari di campi sott’acqua

Ieri nel punto in cui si è spaccato il tubo si è aperta una vera e propria voragine. Da tempo gli agricoltori, già vessati dalla siccità e dal racket dei campi, chiedono interventi, senza mai ricevere risposta.

I danni sono in via di accertamento, fortunatamente l’episodio si è verificato in un periodo dell’anno particolarmente arido perché, in caso contrario, i raccolti sarebbero andati persi.