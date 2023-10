Ha affrontato una rapina nell’ufficio postale di Settefarine, attestato ad Arancio

Roma. E’ tra i duecento dipendenti di Poste Italiane che in settimana hanno incontrato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Danilo Arancio è un responsabile territoriale dell’azienda ed era a coordinare l’ufficio postale di Settefarine, quando è stato preso di mira da due minori entrati armati per rapinarlo. Il ministro ha voluto avere un incontro proprio con i dipendenti di Poste che negli ultimi anni hanno dovuto fare fronte a fatti criminali, come quello di Settefarine. Ad Arancio e agli altri dipendenti sono stati consegnati degli attestati. “In segno di “ringraziamento per la partecipazione alla vita aziendale, per la serietà e il comportamento tenuto durante l’espletamento del servizio”, si legge in una nota. Arancio, direttore dell’Ufficio postale di Butera, ha spiegato che “per noi che il territorio lo presidiamo, questi momenti oltre ad essere importanti occasioni di ascolto, formazione e confronto, sono il segnale che l’azienda e le istituzioni ci sostengono. Grazie ad eventi come questo, si consolida la cultura della prevenzione e, grazie al nostro radicamento, si diffonde in tutto il territorio”. La consegna degli attestati è avvenuta nel corso del “Security day” che si è tenuto in settimana nella sede centrale dell’azienda, a Roma. Sono stati forniti numeri finalizzati a delineare lo sviluppo delle strategie per ridurre l’impatto di azioni criminali contro gli uffici postali.