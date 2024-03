“Ho attraversato un momento buio”, Ruvio: “In ospedale ho trovato assistenza e competenza”

Infine Ruvio lancia un appello ai politici in vista delle ormai prossime elezioni. “Mi appello ai politici del futuro nel ribadire che dobbiamo puntare a preservare quello che già abbiamo migliorandolo con tutte le dovute accortezze del caso e non a continuare con i classici slogan “costruiremo un nuovo ospedale”. L’ospedale Vittorio Emanuele e i servizi della medicina del territorio non possono tornare al centro dell’attività amministrativa solo in questo momento. La politica deve essere sempre attenta e non solo per criticare ma soprattutto per valorizzare ciò che già di buono abbiamo”.