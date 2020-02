I “gioielli” della Provincia a due aziende gelesi, parco Montelungo alla Cirignotta e Palalvatino a Melfa

L’imprenditore Maurizio Melfa, ex candidato a sindaco e già assessore (seppur per un breve periodo) nella giunta Messinese, ha invece ottenuto in locazione il PalaLivatino. La commissione ha detto sì alla proposta della Meic Service. In questo caso, la locazione è di quindici anni e prima della stipula del contratto il gruppo imprenditoriale si è impegnato ad effettuare interventi di manutenzione per quasi 250 mila euro. Verrà versato un canone annuo da 20 mila euro. “Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha avviato le procedure di affidamento in locazione al fine di rendere pienamente fruibili ed aperti al pubblico gli impianti sportivi e ricreativi – si legge in una nota dell’ente -consentire la contrazione dei costi di gestione, per liberare risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni istituzionali fondamentali e sviluppare e sostenere lo sviluppo locale favorendo la nascita di nuove attività o consolidando quelle già esistenti con l’immissione nel mercato privato di immobili con attitudine produttiva”. Nessuna offerta è arrivata per il kartodromo di contrada Zai, altra struttura provinciale, finita nel totale oblio.