I leghisti per la sfiducia al sindaco, “ma alla riunione ci saremo per rispetto istituzionale”

Gela. Al confronto, soprattutto per “rispetto istituzionale”, non si sottraggono. A differenza di altri gruppi di centrodestra, che hanno scelto di non rispondere alla convocazione del sindaco Lucio Greco, questa sera i leghisti parteciperanno alla riunione tutta incentrata sugli atti finanziari e l’imminente discussione della mozione di sfiducia. I salviniani hanno sempre ribadito che non vedono prospettive per l’amministrazione dell’avvocato, della quale sono stati sempre all’opposizione. “La linea non cambia e siamo per la sfiducia – dicono il coordinatore Raffaele Carfi’ e il consigliere Emanuele Alabiso – però, c’è un invito istituzionale del sindaco e per rispetto daremo seguito, partecipando all’incontro”. Alabiso firmò la mozione di sfiducia, già praticamente in bianco, essendo fermamente convinto che si debba andare oltre l’attuale esperienza amministrativa.