I terribili dati su malati e morti, commissione deposita richiesta consiglio monotematico

Gela. L’esigenza è di fare il punto della situazione sullo stato della sanità locale, ma a partire dai dati, molto gravi, dello studio “Sentieri”, che non smette di allarmare. Percentuali anomale di terribili patologie e morti, non hanno spesso riscontro in altri territori. Per la commissione sanità, vanno valutati diversi aspetti. I componenti Rosario Trainito, Gaetano Orlando, Carlo Romano, Giuseppe Guastella e Sandra Bennici chiedono un confronto diretto non solo con i manager dell’Asp provinciale, ma anche con l’assessore regionale Ruggiero Razza, con il ministro Sergio Costa e con i manager di Eni. “Vista l’elevata percentuale di malattie da industrializzazione presente nel nostro territorio, comprendente i comuni di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino; visto che vogliamo avere per l’Asp di Caltanissetta un Registro Tumori scorporato da quello di Ragusa, per avere una reale visione della percentuale di tumori presenti in questo territorio e per studiare l’elevata aspettativa di malattia per le generazioni future; vista l’esigenza di dotare il territorio di adeguati reparti di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura delle patologie da industrializzazione, in attesa che venga realizzato un polo ospedaliero di eccellenza, facilmente accessibile ai cittadini dei comuni interessati da queste malattie – si legge nelle premesse della richiesta inoltrata alla presidenza del consiglio comunale – i ritardi delle opere di bonifica, la presenza ingombrante di resti di pericolosi agglomerati industriali ormai non utilizzati, segni passati di una industrializzazione senza sviluppo; vista la necessità di ripristinare prima possibile lo stato dei luoghi; visti i ritardi nella riperimetrazione del Sin di Gela richiesta dal Ministero dell’Ambiente; vista la disperazione di troppe famiglie gelesi che vedono ammalare e soffrire i loro cari affetti, colpiti da tumori, malattie respiratorie, neurovegetative e cardiovascolari, malformazioni congenite dell’apparato urinario e dei genitali; proponiamo di convocare un consiglio comunale monotematico”.