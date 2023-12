Idrocarburi, discariche e non solo, indagine integrativa su Biviere: Arpa, “lago corpo a rischio”

Gela. Gli accertamenti nell’area del Biviere proseguiranno, anche sulla base delle attività di verifica riprese la scorsa estate. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha pubblicato il piano di indagini integrative al piano di caratterizzazione. Le ultime attività di controllo, più approfondite, risalgono ad oltre un decennio fa. I responsabili della Riserva, a partire da Emilio Giudice, hanno più volte sottolineato l’incidenza delle discariche abusive ma anche delle aree un tempo usate per smaltire scarti della lavorazione di idrocarburi. Più in generale, inoltre, gli operatori della Riserva protetta non hanno mai escluso che l’attività agricola intensiva, sviluppata nel resto del territorio, possa avere risvolti non favorevoli per gli equilibri del lago e dell’intera zona. Il piano integrativo si concentrerà su interventi per verifiche dei suoli profondi nei punti di quella che fu un tempo una sorta di discarica per idrocarburi. Il dipartimento fa richiamo ad una “presunta discarica di idrocarburi”. E’ previsto ancora l’approfondimento di “aspetti relativi alle potenziali contaminazioni riscontrate nelle precedenti caratterizzazioni e riguardanti in particolare la matrice terreni, con riferimento ai top soil, alle acque sotterranee e ai sedimenti del lago dell’intera Zona A”, si legge nelle carte pubblicate dal Ministero dell’ambiente. Si dovranno acquisire dati per “un’eventuale predisposizione dell’analisi di rischio sito specifica”, qualora emergesse un superamento delle soglie di Csc. Il punto della discarica di idrocarburi venne sottoposto ad attività di verifica e indagini, già nel 2011. La superficie della zona A sarà al centro di un “campionamento” per la ricerca di “amianto, Pcb e diossine-furani”. Lo stesso vale intorno ad alcuni sedimenti del lago. E’ ricompresa una ricognizione attraverso una “campagna di piezometri per la ricerca di metalli e anioni”. In base al piano integrativo si dovranno infine “eseguire le indagini sito-specifiche nei punti ove risultassero superamenti delle Csc, finalizzate alla predisposizione dell’analisi del rischio”. Due anni fa, a livello ministeriale, c’era stata un’archiviazione della procedura in essere ma di recente gli accertamenti e i nuovi sopralluoghi hanno fatto riaccendere l’attenzione, pure sulla base di quanto spesso denunciato da Giudice e dagli operatori dell’area protetta.