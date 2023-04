Idrogeno dai rifiuti, il progetto waste to chemicals di Nextchem con Eni a Sannazzaro

Se in Regione, di fatto, le procedure sono rimaste congelate, la stessa cosa non può dirsi per il progetto che invece è stato annunciato da Eni e Nextchem e che dovrebbe entrare in produzione tra il 2025 e il 2026 nello stabilimento della multinazionale a Sannazzaro dé Burgondi, in Lombardia. Nextchem ha già depositato le carte progettuali per la fase della conferenza di servizi. Si tratta, da quello che emerge, di un sistema da realizzare attraverso la partecipazione anche di Irem Ambiente, che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Si dovrebbe arrivare ad un impianto di produzione di metanolo e idrogeno circolari, proprio dalla lavorazione dei rifiuti. La capacità dovrebbe essere di 94mila tonnellate all’anno di metanolo circolare tipo Tm e 2500 tonnellate di idrogeno per autotrazione e altre tipologie di trasporto e per usi industriali, mediante la conversione di 200mila tonnellate di rifiuti altrimenti non riciclabili. Dai numeri emersi, l’occupazione si attesterebe a cento unità nel diretto e altrettante nell’indotto. La tecnologia “waste to chemicals” è quella che era stata presentata per il distretto circolare ipotizzato in città. In Lombardia, l’impianto dovrebbe sorgere proprio in una delle aree dello stabilimento Eni. L’annuncio di Musumeci dello scorso anno creò subito enormi timori per un impianto destinato a ricadere nell’area locale, già fortmente toccata non solo dal ciclo di Eni del passato ma anche dalla presenza della discarica Timpazzo, di diversi ex siti di conferimento di idrocarburi e dichiarata Sin.