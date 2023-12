Il campionato Turismo torna a Pergusa, Emilio Damante nel Tcr Dsg con una Cupra

“Parteciperemo al Tcr Dsg con una Cupra del team Prorace – ammette Emilio Damante – Ho effettuato un test a Magione, in occasione dell’ultima gara del campionato Bmw One cup series lasciato alle spalle. L’approccio con la Cupra ha convinto il team ad affidarmi un sedile nel più prestigioso campionato turismo a ruote coperte”. Non a caso per Aci Sport “Il Tcr Dsg è un vero e proprio primato in scala globale, perché si tratta della prima categoria con format sprint, come nel Dna delle corse turismo”. Il ritorno delle vetture turismo a Pergusa riporta involontariamente la mente indietro di 12 anni quando in trentamila affollarono le rive del lago che ospita l’autodromo ennese ripagati dalla doppietta delle Alfa Romeo 156 Gta con la vittoria di Fabrizio Giovanardi, rimasto alla storia tra gli appassionati col nomignolo di Piedone. Epiche le battaglie dell’allora Campionato Fia Turismo, che oltre a Giovanardi vedeva piloti del calibro di Nicola Larini, Dirk e Jorg Muller solo per citarne alcuni. L’approdo nel Touring Car Championship (Tcr) di Emilio Damante è frutto di un percorso iniziato anni addietro, come ricorda il dentista gelese. “Nei momenti di difficoltà Giovanni Grasso mi ha sempre spronato a fare il passo in avanti – sottolinea Emilio Damante – Lui, è come un fratello maggiore. Grazie ai suoi contatti, alla sua esperienza potrò esordire nel massimo campionato riservato alle vetture turismo con cambio Dsg. A Magione il mio test in Cupra è stato breve ma produttivo”.

Ecco, di seguito, gli appuntamenti in doppia data che si articoleranno per la prima volta nella storia del Tcr Italy su sei differenti tracciati, che continueranno a godere della messa in onda su ACI Sport TV, canale 228 di Sky e 52 di Tivùsat:

5 maggio – Misano

9 giugno – Pergusa

14 luglio – Mugello

8 settembre – Imola

22 settembre – Vallelunga

27 ottobre – Monza