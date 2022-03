Il coraggio di Michele non è bastato, stroncato a 26 anni: da poco aveva perso il padre

Gela. La malattia non lo aveva fatto desistere dall’aiutare gli altri. “Supererò anche questa”, diceva spesso agli amici che gli chiedevano come stesse. Ed invece Michele Messina, 26 anni, giovane volontario della Procivis, è stato vinto dal cancro.

Sui social gli amici ed i volontari lo hanno ricordato in tanti modi, ricalcando le sue doti di umanità e semplicità. Michele aveva perso da pochi mesi il papà, Giuseppe, dipendente comunale, anche per lui per una grave malattia.