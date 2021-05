Il Covid fa un’altra vittima, muore un dipendente comunale di 59 anni

Gela. Un altro lutto a Palazzo di Città. Il Covid si porta via in due settimane un dipendente comunale di 59 anni. Da diversi giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Vittorio Emanuele per via di complicazioni respiratorie. Oggi il decesso. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio al Comune, lasciando nello sconforto ma anche nello stupore i tanti colleghi che lo conoscevano.

Sapevano tutti che fosse ricoverato ma non pensavano che la situazione fosse così grave. Giuseppe aveva contratto il covid insieme alla moglie ed inizialmente era in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Il 21 aprile è stato invece ricoverato in ospedale perché i sintomi sono iniziati a diventare gravi. Dalle difficoltà respiratorie a stanchezza diffusa. Dal reparto di Malattie Infettive a Terapia intensiva nel giro di pochi giorni dove la situazione è precipitata. E così, dopo Orazio Tuzzetti, vigile urbano, a Palazzo di Città si piange un’altra vittima di Covid.