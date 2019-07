Il fallimento del Gela Calcio è lo specchio di una comunità che vive nel declino

Gela. Per i non appassionati, forse, non cambierà nulla, per gli amanti dello sport…si! Ieri Gela ha vissuto gli ultimi attimi di vita della massima espressione sportiva della città, ma la vicenda del Gela Calcio non è solo un fallimento sportivo, bensì anche lo specchio di una comunità locale che sta vivendo una fase di declino in tutti i settori. I greci erano innamorati di questa terra, resa unica dalla spiaggia colore oro, paese che nei secoli successivi potrà vantarsi della presenza di uomini illustri, come Salvatore Quasimodo. Questa città non ha dunque nulla da invidiare ad altre, è solo abbandonata a se stessa. Non si cercano nè colpe, nè colpevoli, si spera solo che ogni gelese, scrutando se stesso, si chieda: io che ho fatto di buono per la mia città? In realtà, infatti, non si lotta per questa terra: ogni gelese pensa a se stesso, al bene proprio e non al bene comune; fa le leggi da sè, senza rispettare le norme vere e proprie (vedi caos rifiuti, o anche i vari problemi idrici che attanagliano la città). Gela sta vivendo la povertà non solo materiale ma soprattutto esistenziale, familiare, educativa, lavorativa.