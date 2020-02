Il garage degli orrori, presunti abusi sessuali su una bambina: accuse ad un pensionato

Mazzarino. Gli abusi si sarebbero concretizzati, quasi esclusivamente, all’interno del suo garage. Un pensionato avrebbe più volte compiuto atti sessuali con una bambina, all’epoca dei fatti appena undicenne. Particolari che sono stati raccontanti in aula, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore. Sono state ascoltate le assistenti sociali che hanno ricostruito il racconto della bambina, ospite in una comunità. Sarebbe più volte capitato che quando ritornava in famiglia, a Mazzarino, il pensionato ne approfittasse per attirarla nel garage e una volta anche nella propria abitazione. Tutte vicende che avrebbero influito sul successivo comportamento della bambina, già legata ad un contesto familiare piuttosto difficile. Le assistenti sociali e le terapeute che continuano a seguirla hanno risposto alle domande. I familiari della vittima dei presunti abusi, nel suo interesse, sono partiti civili, con l’avvocato Antonino Ficarra.