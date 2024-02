Il Gela non vince più, 0-0 con l’Atletico Catania, Lo GIudice sbaglia un rigore

Gela. Zero in tutto. Nella casella vittoria, in quella dei gol fatti nelle ultime cinque partite, nell’entusiasmo volatilizzato. Un pareggio inutile quello ottenuto dal Gela in casa contro l’Atletico Catania, che con un pizzico di coraggio in più avrebbe potuto tentare l’expoit esterno. Squadra in grave crisi psicologica e tecnica quella biancazzurra.

A questo aggiungiamo lo sciopero del tifo da parte degli ultras della curva Boscaglia, che hanno disertato i gradoni del loro settore (e lo faranno fino a fine stagione) esponendo uno solo striscione “Melfa vattene”.

Momento nero e delicato per il team allenato da Mirko Fausciana, che dovrà inventarsi qualcosa per evitare che la squadra precipiti nel buio più totale.

Ad un organico striminzito si aggiungo le nuove squalifiche. Domenica a Modica mancheranno Gambuzza, Golisano e Tomaino squalificati, e probabilmente il migliore in campo di oggi, Resouf (ipotesi contrattura).

La partita di oggi è stata avara di emozioni. Longo e Tuvè hanno svolto bene il ruolo di centrali ma in mezzo al campo Rechichi, Treppiedi e Tomaino hanno fatto fatica a costruire i gioco, con Alves troppo falloso nei suggerimenti nel primo tempo, meglio nella ripresa.

La partita avrebbe avuto una svolta diversa se al 19’ Lo Giudice non si fosse fatto parare un calcio di rigore da Vitale. Secondo errore dal dischetto al Presti per l’esterno catanese. Al 22’ Rechichi si è immolato su Sakho ed al 39’ Di Martino con i pugni ha spento la fiammata di Diallo.

Nella ripresa Gela più aggressivo. Da segnalare al 17’ la conclusione di Longo e la punizione di Tomaino deviata in angolo da Vitale. In mezzo l’occasionissima di GOmes sull’assist di Diallo gettata in curva.

Finisce 0-0, ma non sorride nessuno.