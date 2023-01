Il mercato immobiliare in Italia: prezzi e richieste a Torino, Roma e Napoli

Dopo un periodo caratterizzato da una situazione non molto positiva, il mercato immobiliare del nostro Paese si è ripreso e le transazioni effettuate negli ultimi mesi sono veramente tante, registrando una vera e propria crescita. La situazione del mercato delle compravendite immobiliari, comunque, è diversa nella penisola, perché può variare da una città all’altra. È vero che il settore degli immobili costituisce quello che può essere considerato a tutti gli effetti un investimento capace di garantire una certa sicurezza. Ma ci sono delle differenze tra le città italiane che bisogna considerare, anche in vista delle zone che vengono sempre più scelte per l’acquisto o la vendita di una casa.

La situazione a Torino

Per saperne di più sugli immobili in vendita, a Torino come in altre città italiane, si può consultare il sito Immobiliovunque.it. È un portale che presenta un’offerta di qualità. Infatti per gli annunci immobiliari di case in vendita e per case in affitto, sono selezionati soltanto quelli che provengono dalle agenzie immobiliari, i veri esperti del settore.

Così, per esempio, si può scoprire qual è la situazione del mercato immobiliare nelle varie città italiane. A Torino, per esempio, soprattutto le zone del centro sono quelle in cui si fa sentire di più la richiesta da parte di studenti, lavoratori e turisti, per quanto riguarda gli immobili in affitto.

Le ultime indagini mettono in evidenza che un immobile ristrutturato, un bilocale, si riesce ad affittare nel capoluogo piemontese intorno a 700 euro al mese, con punte che possono arrivare anche a 1.000 euro.

Per le abitazioni signorili i valori medi sono compresi tra 4.500 e 5.000 euro al metro quadro. In alcuni luoghi, come per esempio quelli di via Lagrange, si può arrivare anche a 6.000 euro al metro quadro. Molto interessanti sono le aree di Borgo Nuovo, tra la via Roma e il Po. Qui ci sono soprattutto aree verdi che sono molto apprezzate dopo la situazione pandemica.

Un’altra area di Torino piuttosto gettonata è quella che porta il nome di Cit Turin, dove è possibile rintracciare la stazione di Porta Susa e il tribunale, non lontano dal Politecnico.

La situazione del mercato immobiliare a Roma

A Roma vanno bene molto le zone universitarie. Qui riscontriamo un’alta domanda, così come quella che è possibile registrare vicino ai poli turistici più di interesse. Chiaramente sono zone centrali, in cui bisogna avere un buon budget per poter affittare.

Ci sono poi nella capitale alcuni quartieri che sono ben collegati con la metropolitana. Per esempio uno di questi è Prati, Cola di Rienzo, Borgo Pio, tutte zone vicino al tribunale, al Vaticano e all’Università Lumsa.

Una delle zone più richieste a Roma è quella compresa tra via Cola di Rienzo e via Ottaviano, che sono delle zone commerciali ben servite anche dai mezzi pubblici. Qui per gli immobili registrati i prezzi sono di circa 6.000 euro al metro quadro.