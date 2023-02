“Il sindaco cambia le carte in tavola?”, Terlati: “Se preferisce accordi politici, faccia pure”

Gela. “Sembra che il sindaco si voglia tirare indietro. La brutta figura non la facciamo noi ma lui”. Salvatore Terlati, storico esponente dei comitati di quartiere cittadini, ieri ha ottenuto il sostegno degli altri rappresentanti. Dovrebbe essere lui il riferimento dei quartieri nella giunta del sindaco Lucio Greco. L’avvocato, la scorsa settimana, ha proprio chiesto di avere una rappresentanza nella sua squadra di governo della città. “Ora, invece, sembrerebbe che voglia cambiare le carte in tavola – dice Terlati – lui stesso ci aveva chiesto di indicare un unico nome oppure di fornirgli una rosa di tre nominativi. Se ieri i rappresentanti di tre comitati, su un totale di dodici, hanno deciso di esprimere posizioni non favorevoli, è certamente legittimo. Non possiamo obbligare tutti a seguire la stessa linea. Però, gli altri nove rappresentanti hanno deciso di darmi fiducia. Appena ho spiegato di essere disponibile, c’è stato subito il sostegno”. I rappresentanti dei comitati hanno informato l’avvocato Greco e questa mattina è stata trasmessa una comunicazione mail, indirizzata a Palazzo di Città, con il verbale dell’incontro del coordinamento, tenutosi proprio ieri sera. “Ho dato disponibilità – aggiunge Terlati – non certo per me ma per la città. Mi sono voluto mettere a disposizione, in una periodo difficilissimo, perché voglio una città diversa, per la mia famiglia, per i miei figli e per i miei nipoti. Da circa trentatré anni svolgo attività sociale nei quartieri e se ci sono stati miglioramenti, penso sia dovuto anche a quello che ho fatto. Se il sindaco, invece, vuole chiudere accordi politici, lo faccia senza problemi. Il lavoro dei comitati di quartiere e del coordinamento proseguirà. Questa potrebbe essere un’occasione sprecata, non per me ma per la città”.