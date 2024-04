“Il vero sistema è quello di Lombardo”, sostenitori Cosentino: “Si è impadronito della città”

Gela. L’anomalia è nel sistema Lombardo e non nel ruolo ricoperto dall’ingegnere Grazia Cosentino. In una fase senza veri punti fermi nella trattativa politica, sono i sostenitori dell’ingegnere, attuale responsabile tecnico di Impianti Srr, a respingere le pesanti ombre mosse intorno alla possibile candidatura a sindaco proprio di Cosentino, ex dirigente comunale e oggi sostenuta da simpatizzanti e partiti di area centrista, soprattutto Italia Viva e Dc. L’ex presidente della Regione Raffaeale Lombardo, leader dell’Mpa, già durante la convention del partito locale aveva sollevato il rischio dei “governi ombra” delle Srr, che abbiamo più volte ripreso. Le società che sovraintendono il ciclo dei rifiuti sarebbero ancor più interessate alla vita politica locale, proprio attraverso candidati di loro diretta espressione. Il movimento civico che si sta muovendo per la candidatura dell’ingegnere Cosentino, invece, ribalta la questione. Interviene per la prima volta ufficialmente, di fatto confermando la pista che porta all’ingegnere nella corsa a primo cittadino. “In un momento così delicato in cui sono in gioco le sorti della città – fanno sapere dal movimento – gli esponenti politici di primo piano non possono lasciarsi andare a dichiarazioni farneticanti, grottesche e irrispettose, come quelle del leader Mpa, da cinque anni al governo locale. Per l’onorevole Lombardo, l’ingegnere Grazia Cosentino, proposta candidata a sindaco da alcuni partiti e movimenti civici, rappresenterebbe un’anomalia perché avrebbe la colpa di aver svolto il ruolo di dirigente comunale e oggi di essere una dipendente della Impianti srr, dopo aver superato un concorso. Non osiamo pensare quale anomalia avrebbe invocato Lombardo se l’ingegnere Cosentino fosse stata un dirigente medico dell’Azienda sanitaria o un dirigente Eni. Un sistema sanitario o un sistema industria?”. Lombardo, pochi giorni fa, è ritornato sulla questione, durante un evento del partito tenutosi a Caltagirone. Peraltro, ieri, l’Mpa ha rilanciato l’opzione centrodestra. I sostenitori del responsabile tecnico di Impianti Srr, l’in house che gestisce Timpazzo e il servizio rifiuti, fanno invece una disamina più netta sulla gestione del sottogoverno e non solo che porta la firma del leader autonomista.