Traffico di droga per Rinzivillo, Cassazione annulla contestazione di mafia: rinvio in appello

In appello, i magistrati nisseni disposero tredici anni e dieci mesi di detenzione per Francesco Doddo e Vincenzo Spiteri, entità ridotta rispetto alla decisione del collegio penale del tribunale di Gela. Tredici anni e dieci mesi di reclusione anche per Giuseppe Cassaro, tredici anni e quattro mesi per Riccardo Ferracane e per Gabriele Spiteri. Il Gico della guardia di finanza e la squadra mobile portarono avanti l’inchiesta, estesa alla zona di Roma, dove Rinzivillo risiedeva. Secondo le difese, l’attività investigativa non portò ad avere la comprova effettiva di un traffico di droga gestito sotto l’egida del boss. Più in generale, i legali degli imputati escludono che siano mai emerse prove concrete del traffico di sostanze stupefacenti e di contatti fuori dai confini italiani. Nei ricorsi, hanno insistito sulla mancanza dei presupposti per contestare l’aggravante mafiosa. I magistrati capitolini hanno invece confermato per le altre contestazioni.