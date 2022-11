Immagini contro la violenza sulle donne, il 25 novembre degli avvocati del foro locale

Non solo il 25 novembre contro ogni forma di violenza, per la piena parità e la tutela dei diritti fondamentali delle donne in tutto il mondo. L’ordine degli avvocati e il suo Cpo hanno lo scorso 8 marzo installato all’interno del tribunale una panchina rossa come simbolo perenne di condanna contro ogni forma di violenza sulle donne, perché ogni giorno sia il 25 novembre.