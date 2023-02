Impianti riscaldamento degli istituti scolastici, per i fondi si valuta un bando regionale

Gela. Le temperature assai rigide di questi giorni riportano alla ribalta il problema dell’assenza di impianti di riscaldamento in alcuni istituti scolastici della città mentre in altri sono spesso fuori uso. Ieri sera, un’interrogazione sul tema è stata presentata in aula consiliare dal gruppo di “Una Buona Idea” e poco prima il consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia aveva chiesto di approfondire la vicenda, anche attraverso una capigruppo. A Palazzo di Città, il peso della crisi finanziaria incide su ogni settore e non è da meno quello delle manutenzioni scolastiche. Nonostante tutto, gli uffici sono al lavoro e l’assessore Romina Morselli, già prima della seduta di ieri sera aveva avuto contatti con alcuni dirigenti scolastici per un primo monitoraggio. Senza vere risorse finanziarie da destinare al capitolo delle manutenzioni degli impianti scolastici, si cercherà di dare seguito ad una circolare regionale che consente la partecipazione ad un bando per ottenere fondi da concentrare sulle manutenzioni scolastiche. “Stiamo già valutando di collaborare con gli istituti e riteniamo che il bando valga anche per gli impianti scolastici – dice Morselli – ho contattato alcuni dirigenti, soprattutto degli istituti nei quali non c’è mai stato un vero sistema di riscaldamento delle strutture. Sono due i parametri da rispettare. Trasmettere una perizia dettagliata degli interventi e attestare le condizioni di estrema difficoltà finanziaria dell’ente comunale. Stiamo cercando soluzioni che vadano bene agli istituti insieme all’assessore Salvatore Incardona”. Morselli, anche per altri capitoli, continua comunque a premere sulla necessità dell’uso dei residui dei mutui e delle royalties.