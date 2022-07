Impianto Ecorigen, oli cottura rigenerati per la green refinery: “Rispettate prescrizioni”

La verifica di ottemperanza, come indicato nel decreto, si è chiusa favorevolmente anche se una delle condizioni “risulta ottemperata limitatamente alla fase progettuale e non ottemperata per la fase di fine cantiere”, si legge nel provvedimento. “Si attesta l’esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase ante-operam”, conclude il decreto firmato dall’assessore regionale Toto Cordaro. La trasformazione degli Uco in Ruco, nel processo di rigenerazione, assicurerà supporto energetico ad un impianto centrale nel ciclo green di raffineria, il Pot-Btu. Le attività predisposte nel progetto si svilupperanno in aree, interne al sito di raffineria, l’isola 13 e l’isola 9 (dove si prevede un punto per l’arrivo di Uco via terra). L’olio esausto di cottura giungerà non solo via terra ma anche tramite nave. Il sistema è destinato alla lavorazione di non meno di 400mila tonnellate all’anno di Uco (Used cooking oil). A fine febbraio, il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha autorizzato variazioni all’Aia, già rilasciata ad Ecorigen.