Impianto Iliad ad Albani Roccella non è conforme, azienda va al Tar per l’autorizzazione

Gela. La compagnia di telefonia mobile Iliad si è rivolta al Tar Palermo, per ottenere la sospensiva e il successivo annullamento del provvedimento di diniego, emesso dal Comune, relativo all’installazione di un sistema radio base per la rete. Sarebbe dovuto sorgere ad Albani Roccella, in un’area ricompresa tra via San Valentino e via San Cristoforo. I tecnici comunali hanno rilasciato un diniego, non ritenendo l’impianto conforme al distanziamento nelle aree di espansione.